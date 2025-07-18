İzmir voleybolu Defne ile gururlu

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun oyuncusu olup, 1'inci Lig ekibi Karşıyaka'da da çifte lisansla görev yapan pasör çaprazı Defne Başyolcu, A Milli Takım geniş kadrosuna alınarak İzmirli voleybolseverlere gurur yaşattı. Tayland'da 22 Ağustos - 7 Eylül'de düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosunda Defne de yer aldı.





Aras Kargo, "Defne Başyolcu, Dünya Şampiyonası'nda milli takımımızın geniş kadrosunda. Tebrikler Defne, seninle gurur duyuyoruz. Milli takım formasıyla başarılar" açıklaması yaparken, Karşıyaka ise "Tebrikler Defne Başyolcu. Kulübümüz Voleybol A Takımı oyuncusu Defne Başyolcu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Dünya Şampiyonası geniş kadrosuna davet edilmesinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız" ifadelerine yer verdi.



