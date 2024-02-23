NBA efsanesi Allen Iverson, modern NBA'de maç başına ortalama 43 sayı atacağına inandığını söyledi.



Bir diğer efsane oyuncu Shaquille O'Neal'la birlikte 'The Big Podcast'te yer alan Iverson'a, modern NBA'de kaç sayı ortalamasına sahip olacağını düşündüğü soruldu.



Philadelphia 76ers efsanesi başlangıçta cevap vermekte tereddüt etse de, daha sonra 43 sayı şeklinde cevap verdi:



"Kobe'nin (Bryant) 35 sayı ortalama yakaladığı sezon, sayı krallığını ona kaptırmıştım. Benim ortalamam 33'tü ve şu anda düşündüğümde, eğer alanın çok geniş olduğu bu dönemde oynamış olsam ve geçmişte 33 sayı ortalama yakalayabilmişsem, bunu 43'e çıkarırım diyorum. 10 sayı daha fazlasını atabileceğimi biliyorum."



14 yıllık kariyerinde 26,7 sayı ortalaması yakalamış olan Iverson, bu sezonların dördünde 30 sayı ortalamayı geçmişti.



NBA'in şu anki sayı kralı, bu sezon maç başına 34,3 sayı ortalamasıyla oynayan Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic.





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