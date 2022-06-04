İtalya, Hollanda'ya set vermedi

Milletler Ligi'nde İtalya, Hollanda'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya, Hollanda'ya set vermedi
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03 Haziran 2022 18:51
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İtalya, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Nicholas Heckforda (İngiltere)

Hollanda: Jasper, Timmerman, Dambrink, Knollema, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Van Aalen, Savelkoel, Plak, Baijens)

İtalya: Gennari, Lubian, Bosio, Degradi, Mazzaro, Nwakalor (De Gennaro, Fersino)

Setler: 19-25, 15-25, 15-25

Süre: 68 dakika (24, 22, 22)

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