İtalya'da şampiyon olan Ruken, kupasını kız çocuklarına armağan etti

İTALYA'nın Verona şehrinde düzenlenen ve 10 ülkeden 25 sporcunun katıldığı 47'nci Uluslararası Kros Yarışmasında 5 bin 300 metreyi 19 dakikada koşarak şampiyon olan Batman Petrolspor Kulübü atletizm sporcusu Ruken Tek (23), kazandığı kupayı kız çocuklarına armağan etti.



Dünya Atletizm Birliği organizesiyle 9 Şubat'ta İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenen 47'nci Uluslararası Kros Yarışması'nda, Atletizm branşında büyükler kategorisinde 10 ülkeden 25 sporcu katıldı. Batman Petrolspor Kulübü Atletizm sporcusu Ruken Tek, 5 bin 300 metreyi 19 dakikada koşarak altın madalya kazandı, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ruken, kazandığı kupayı kız çocuklarına armağan ederek, "Mutluyum, gururluyum. Yarışın ilk 1 kilometresinden sonra hep önde yarışı götürdüm ve şampiyon oldum. Yarış toplamda 5 bin 300 metreden oluşuyordu. 19 dakikada bitirdim yarışmayı. Yarışmada 25 sporcu vardı. 10 ülkeden katılım sağlanmıştı. 4 ay bir süreyle çift antrenmanlarla ve güzel bir disiplinle bu yarışı kazandım. Önümüzdeki Temmuz ayında Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya almayı istiyorum. Ben spor yapmayı ve koşmayı sevdiğim için her zaman bana bir motive olmuştur bu. Güneydoğu'da, Batman ilinde yaşayan kız çocuklarının, sporun onlara hayat olabilmesi için ve benim de başarı elde edip, onlara ilham kaynağı olmak için bu benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan biridir. Aldığım bu kupa ve madalyayı Batman ilimizdeki yaşayan kız çocuklarına armağan ediyorum. Onların spor yapmalarını istiyorum" dedi.



'4 AY BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI'



Batman Petrolspor Kulübü antrenörü Milli Antrenör Sadullah Ergün (32), Ruken'in disiplinle çalıştığını belirterek, "Ruken'le yaklaşık 6 yıldır birlikte çalışıyoruz. Antrenörlüğünü yapmaktayım. Sezonu 4 ay önce açtık. 4 aydır biz kros yarışmalarına hazırlanıyoruz. Son olarak Ruken, 9 Şubat'ta İtalya'nın Verona şehrinde yapılan kros yarışmasına katıldı. Oraya katılmadan önce ki antrenmanlarındaki performansından şampiyon olacağını antrenörü olarak ben düşünüyordum ve şampiyon da oldu. Bizleri, ülkemizi, ilimizi, hepimizi çok mutlu etti. Çift antrenmanlarla kros yarışmalarına hazırlandık. Ruken, yaklaşık 4 ay boyunca gece gündüz, sabah akşam antrenmanları yaparak, bu yarışmalara odaklandı, bu yarışmalara çalıştı ve emeğinin karşılığını aldı. Mutlu oldu. Çok büyük bir azimle çalıştı. Disiplinli çalıştı. Uyuma saatinde kalkma saatine kadar hepsine düzenli bir şekilde hazırlanıp, yarışmayı kazandı. İlçelerde, köylerde, kasabalarda bulunan genç kızların spora teşvik olmasına yardımcı oluyor. Ruken'i izledikleri zaman 'Ben de Ruken gibi olmak istiyorum, ben de Ruken gibi şampiyon olmak istiyorum' deyip, bu yola başlıyorlar" diye konuştu.



'RUKEN'İN GÖSTERMİŞ OLDUĞU BAŞARI BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Murat Karataş ise Ruken'in başarısından dolayı gururlandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kulübümüz 1960 yılında Türkiye Petrolleri tarafından kurulmuştur. Bünyesinde binin üzerinde sporcusu bulunmaktadır. Hatta kulübümüz olimpiyatlara ilk sporcu gönderen kulüp olması hasebiyle de bizim için bir gurur kaynağıdır. Bünyesinde aynı zamanda Avrupa ve dünya şampiyonları da bulunmaktadır. Ruken'in göstermiş olduğu başarı bizi çok gururlandırdı. Bu başarı da tabi ki hocalarının çok büyük katkısı var. Spor kulübümüzün bünyesinde futbol, basketbol, Atletizm, kort tenisi gibi dallarda bulunmaktadır. Branşında tecrübeli hocalar tarafından Batman'ın gençleri spora hazırlanmaktadır. Bu gençlerimize sporun yanında aynı zamanda eğitim desteği de vermekteyiz. Bu arkadaşlarımızın eğitim programları hocalarımız tarafından sürekli yenileniyor, güncelleniyor. Yakın temastalar. Onlarla bir anne baba şefkatiyle yakinen ilgileniyorlar. Başarılarının daha ileriye götürülmesi noktasında maddi manevi her türlü destek verilmektedir."



