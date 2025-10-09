İtalya'da ayın oyuncusu Pulisic!

İtalya Serie A'da Eylül ayının oyuncusu ödülünü kazanan isim belli oldu.
Milan forması giyen Amerika Birleşik Devletli yıldız futbolcu Christian Pulisic, İtalya'da Eylül ayının oyuncusu seçildi.
Eylül ayında 3 karşılaşmada forma giyen yıldız kanat, 3 gol ve 2 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Amerikalı yıldız, Eylül ayında özellikle içerde oynanan ve 2-1 kazandıkları Napoli karşılaşmasında 1 gol-1 asistlik katkısıyla takımına önemli bir galibiyet getirmişti.
Pulisic, bu sezon toplamda 8 maçta 6 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
