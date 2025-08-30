30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

İşte Sergen Yalçın'ın ilk dönem karnesi!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. 52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ikinci kez görev yapacak. İşte Sergen Yalçın'ın ilk dönem performansı...

calendar 30 Ağustos 2025 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Sergen Yalçın'ın ilk dönem karnesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından 2026-2027 sezonu sonuna kadar göreve getirilen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak.

Beşiktaş'taki ilk görevine 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayan Yalçın, 2021-2022 sezonunun ortalarına doğru sona eren yaklaşık 2 yıllık döneminde önemli başarılar elde etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak adını kulüp tarihine yazdırdı.


Siyah-beyazlı ekip, 52 yaşındaki teknik adamla 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 156 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 107 gol gördü.

Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonluğun mimarı olan tecrübeli teknik adam, takımını yeniden mutlu sona ulaştırmak için göreve geldi.

İlk dönemi taraftara açık imza töreniyle başladı

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk dönemi taraftara açık imza töreniyle başladı.

Yalçın, 30 Ocak 2020'de Dolmabahçe'de gerçekleştirilen ve 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşmeye imza atmıştı.

İki kupa kazandırdı

Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a iki kupa kazandırdı.

Süper Lig'de söz konusu sezonda rekabet son haftaya kadar sürerken Beşiktaş, gol averajıyla Galatasaray'ı geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finalde Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonluktan sonraki sezon kabus gibi geçti

Siyah-beyazlılarda 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın için bir sonraki sezon kabus oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna önemli kayıplar yaşayarak giren Beşiktaş, zirveden bir hayli uzaklaştı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 15 lig maçında 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 3 maçı da berabere tamamladı.

Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ni son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, ligde de 21 puan topladı ve zirvenin uzağında kaldı.

Alınan sonuçların ardından Sergen Yalçın, istifa ederek görevinden ayrıldı.

Avrupa'da başarısızlık yaşadı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında başarısız bir dönem geçirdi.

2020-2021 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi elemelerini geçemeyen siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon ise Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında tarihinin en kötü günlerini yaşadı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da mağlup ayrıldı ve tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonu puansız tamamladı.

Toplam 83 maça çıktı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk dönemindeki teknik direktörlüğünde toplam 83 maçta görev yaptı.

Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın yönetiminde 156 gol atıp, kalesinde 107 gol gördü.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetimindeki maçları şöyle:


Sezon Organizasyon Maç G B Y AG YG
2019-20 Süper Lig 15 10 2 3 30 14
2020-21 Süper Lig 40 26 6 8 89 44
  Avrupa 2 - 1 1 2 4
  Türkiye Kupası 5 5 - - 10 4
2021-22 Süper Lig 15 6 3 6 22 22
  Şampiyonlar Ligi 6 - - 6 3 19
TOPLAM   83 47 12 24 156 107
 

 Reklam 
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
