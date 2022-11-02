İşte Şampiyonlar Ligi heyecanı bu!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son maçlar çok büyük heyecana sahne oldu.



Maçlar öncesinde Tottenham 8 puanla ilk sırada, Sporting 7 puanla ikinci, Frankfurt yine 7 puanla üçüncü ve Marsilya 6 puanla son sıradaydı.



Fransa'da Olimpik Marsilya ile Tottenham karşı karşıya geldi. Marsilya, ilk yarıyı 45+2. dakikada Chancel Mbemba'nın golüyle 1-0 önde kapattı. Aynı sırada Sporting Lizbon ise Eintracht Frankfurt karşısında Arthur Gomes'in 39. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Hakemler ilk yarıları bitirdiklerinde Sporting 10 puanla lider, Marsilya 9 puanla ikinci, Tottenham 8 puanla üçüncü, Frankfurt ise 7 puanla son sıradaydı.



15 DAKİKADA SIRALAMA DEĞİŞTİ



Tottenham, 54. dakikada Fransız stoperi Clement Lenglet ile Marsilya karşısında eşitliği sağladı. Ardından Frankfurt, 62. dakikada Daichi Kamada'nın penaltı golüyle Lizbon'da 1-1'i yakaladı. Bu gollerle birlikte Tottenham 9, Sporting 8, Frankfurt 8 ve Marsilya 7 puanla sıralandı.



73. dakikada Randal Kolo Muani, Frankfurt'u Lizbon'da 2-1 öne geçirdi ve takımını bir anda liderlik koltuğuna taşıdı. Bu golle birlikte devreye ilk 2'de giren takımlar, bir anda son 2'ye geriledi.



90. DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ!



Heyecan son ana kadar devam etti. Fransa'da Marsilyalı Sead Kolasinac, 90. dakikada boş kaleye topu ağlara gönderemedi. Bu topun dönüşünde Tottenham, Pierre Emile Hojbjerg ile öne geçti. Böylece gruptaki sıralama bir kez daha değişti. Kolasinac fırsatı değerlendirse gruptan çıkacak olan Marsilya, dönen topla birlikte Avrupa'ya veda etti.



Tottenham, Fransa'da Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Frankfurt ise Portekiz'de Sporting Lizbon'u 2-1 ile geçti.



Bu sonuçların ardından Tottenham ve Frankfurt, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kaldı.



Sporting Lizbon, maçı bittiğinde 4. sıradaydı ancak Tottenham'ın son saniye golüyle bir anda 3. sıraya çıktı ve Avrupa Ligi bileti aldı.



Marsilya ise Avrupa'ya veda etti.



PUAN DURUMU



1. Tottenham: 11 Puan

2. Frankfurt: 10 Puan

3. Sporting: 7 Puan

4. Marsilya: 6 puan



