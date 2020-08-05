İşte Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta yeni maaşı

Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Necip Uysal'ın siyah-beyazlı takımdaki yeni maaşı belli oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
İşte Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta yeni maaşı
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05 Ağustos 2020 11:40
Yeni sezon öncesi futbolcularından maaş indirimi isteyen Beşiktaş'ta bu talebi ilk olarak Necip Uysal kabul etti.

Beşiktaş, 29 yaşındaki Necip Uysal'ın yıllık ücretinde indirime giderek yeni sözleşme imzaladı.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Necip Uysal'ın kontratı 2023'e uzatılırken maaşı yıllık 8 milyon TL'den 4 milyon TL'ye düşürüldü.

Böylece Necip Uysal'ın ücretindeki indirim net yüzde 50'yi bulmuş oldu.



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