İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği ücret

Benfica ile yolları ayırdıktan sonra boşa çıkan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe'den senelik 4 milyon Euro istedi. Sarı-Lacivertliler ise tecrübeli hocadan yarı yarıya indirim yapmasını talep etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği ücret
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02 Ocak 2022 13:08
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gündeme gelen son isimlerden biri de Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayıran Jorge Jesus...

Kırmızı- Beyazlılar'la bağlarını kopardıktan sonra bir anda ismi Kanarya için de geçmeye başlayan Jesus'u, Brezilya'dan Atletico Mineiro'nun da istediği konuşuluyor. Ancak daha önce Flamego'da da çalışan 67 yaşındaki çalıştırıcının ailesi, bir kez daha Brezilya'ya gitmek istemiyor. Bu yüzden Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alan Jesus'un, Sarı- Lacivertliler'le yaptığı görüşmelerde kapıyı senelik 4 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

Cevabı merak konusu

Zaten Vitor Pereira ile yaklaşık 2 milyon Euro üzerinden sözleşmeyi fesh eden Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu rakamı bir hayli fazla buldu. Portekizli teknik adamdan istediği parayı yarı yarıya indirmesi talep ediliyor. Jesus'un, bu talebe nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor. 

 


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