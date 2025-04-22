İşte haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı."Mehmet, sana sahada inceleme öneriyorum. 21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale. Görebilirsin.""Göster. Ekran önündeyim. Tamam topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok penaltıyı iptal edeceğim ve beyaz takım için hakem atışı vereceğim.""Oğuzhan, potansiyel penaltı sebebiyle sahada inceleme öneriyorum. Gördüğün şey ilk temas noktası. Şimdi ağır çekimi görüyoruz ve şimdi başka bir açı görüyorsun.""Başka bir açı istiyorum.""Ve arkadan başka bir açımız var.""Topa vuran kim?""Hücum oyuncusu.""Gördüm, penaltı vereceğim. Kart yok.""Doğru, doğru."