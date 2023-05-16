İşte Galatasaray'ın bu sezon kullandığı penaltı sayısı

Galatasaray, bu sezon 12. kez penaltı kazandı.
Süper Lig'de son 5 maçta 5 kez beyaz noktaya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, toplamda ise 12. kez penaltı kullandı. Bu penaltıları kullanan 4 farklı oyuncu, 12 penaltının 8'ini gole çevirirken, 4'ünü kaçırdı.
Icardi, kullandığı 9 penaltının 6'sında ağları sarsarken, Sergio Oliveira ile Nicolo Zaniolo birer kez topun başına gelip gol attı.
Bafetimbi Gomis ise kullandığı 1 penaltıdan yararlanamadı.
Süper Lig'de son 5 maçta 5 kez beyaz noktaya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, toplamda ise 12. kez penaltı kullandı. Bu penaltıları kullanan 4 farklı oyuncu, 12 penaltının 8'ini gole çevirirken, 4'ünü kaçırdı.
Icardi, kullandığı 9 penaltının 6'sında ağları sarsarken, Sergio Oliveira ile Nicolo Zaniolo birer kez topun başına gelip gol attı.
Bafetimbi Gomis ise kullandığı 1 penaltıdan yararlanamadı.