İşte Galatasaray'ın bu sezon kullandığı penaltı sayısı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında kazandığı penaltıyla birlikte bu sezon 32 maçta 14. kez beyaz noktaya gelmiş oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın bu sezon kullandığı penaltı sayısı
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16 Mayıs 2023 23:14
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 23:17
Galatasaray, bu sezon 12. kez penaltı kazandı.

Süper Lig'de son 5 maçta 5 kez beyaz noktaya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, toplamda ise 12. kez penaltı kullandı. Bu penaltıları kullanan 4 farklı oyuncu, 12 penaltının 8'ini gole çevirirken, 4'ünü kaçırdı.

Icardi, kullandığı 9 penaltının 6'sında ağları sarsarken, Sergio Oliveira ile Nicolo Zaniolo birer kez topun başına gelip gol attı.

Bafetimbi Gomis ise kullandığı 1 penaltıdan yararlanamadı.

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