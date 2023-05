28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İKİNCİ TURU! Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. İkinci turda yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullandı.



Oy sayma işleminin ardından, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BALKON KONUŞMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 00.00 civarında Ankara'da bir balkon konuşması gerçekleştirdi ve şu sözleri ifade etti;



"Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi! Biz severiz! İşte şu andaki tablo, sevgililerin tablosu. Resmi rakam, 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz, bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda gece gündüz demeden birlikte yürüdük. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye yüzyılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna? Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tuuru, kayda değer herhangi bir sıkıntı yaşanmadan tamamlanmıştır. Gayri resmi sonuçlara göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha bizlere vermiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık görenlere şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta, gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partinden yana kullanmış olursa olsun, iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır.



"Milletimiz, seçimin ilk turunda TBMM'nin üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. 2. tur seçimiyle milletimizin Cumhurbaşkanlığındaki yani yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir."



"Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğu olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir."





"Aziz Milletim, değerli kardeşlerim, seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Sadece kalbimiz değil, elimiz de hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir."



"Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Bunları Başbakanlığım döneminde faizi 4,6'ya, enflasyonu da 6,2'ye indirerek ispatlayan biz değil miyiz? Biz bu işi yaşadık, yaptık."



"Güven ve istikrar bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi yönetimini bunların üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Sanayiden, enerjiye her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz."





"Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere kadar bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Katar'la bir iş birliği yaptık. Yeni bir iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz. "





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KISIKLI'DA AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.15 sularında Kısıklı'da vatandaşlara seslendi ve, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, seçimin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Yurt içinde ve yurt dışında sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercih ile önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize veren milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız." diye konuştu.



İŞTE SONUÇLAR



ANADOLU AJANSI



Açılan Sandık: %99,85

Recep Tayyip Erdoğan: %52,16

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,84



ANKA HABER AJANSI



Açılan Sandık: %99,47

Recep Tayyip Erdoğan: %52,16

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,84



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR



23.23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Büyük Türkiye Zaferi ile BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI"



22:39 YSK Başkanı Ahmet Yener: "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür. Geçici sonuçlara göre, kalan tüm oyların bir adaya aktarılması halinde dahi sonucun değişmeyeceği görülmüş ve Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştır."



22:00 Meral Akşener: "Milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini aynı anlayış ile devam ettireceğiz. Kimse merak etmesin, millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimiz bu seçimde tercihini yaptı, bize düşen bu seçimden sonuçlar çıkarabilmektir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasilerde her konuya itiraz edilebilir ancak sandık sonuçlarına itiraz edilemez. Hiç kimseye 'Neden ona oy verdin?' diyemeyiz. Bugünden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz, biz hala buradayız. İYİ Parti ve mensupları hala burada, mecliste. Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Kendisinin de seçim sonuçlarından bir ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum."



21.45 Kemal Kılıçdaroğlu: "Sizlerden bir ricam var; kendiniz için, evlatlarınız için, emeklilerimiz için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye devam edin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin büyük imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanları, seçmenleri ve teşkilatlarına, sandıklara sahip çıkan tüm vatandaşlara yürekten teşekkür ederim."



21.45 Kemal Kılıçdaroğlu: "Sevgilim halkım, hakkınızın yenmesini müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarda göçmenin gelip de, sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz güçsüz hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafın borç içinde olasında, çiftçimin toprağa küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Ben bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir evladınız, bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, kimse sizi ezmesin, bolluk bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim. Vermeye de devam edeceğim"



21:02 Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek bir seviyeye ulaştığı net bir şekilde görülmüştür. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimde TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhur İttifakı'nın adayını tercih etmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş ancak Türk milletine sökmemiştir. Ülkemizin önü sonuna kadar açılmıştır. Milletimiz iftira siyasetine itibar etmemiştir."