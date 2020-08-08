İşte Beşiktaş'ın şu anki transfer bütçesi

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve gelecek sezon daha güçlü bir kadroya sahip olmak için transferler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta harcama limiti can sıkıyor.Kulüp Lisans Kurulu, siyah-beyazlı takımın harcama limitini 259 milyon lira olarak belirlemiş, yüzde 15 sapmayla birlikte bu rakamın 298 milyon liraya çıkabileceğini açıklamıştı. Kartal'ın transfer yapabilmesi için elden oyuncu çıkarması gerekirken şu ana kadar yolların ayrıldığı isimlerin yönetimin önünü açtığı düşünülüyordu. Siyah beyazlılarda şu ana kadar Loris Karius, Pedro Rebocho, Victor Ruiz, Kevin-Prince Boateng, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Abodulay Diaby takımdan ayrılmasına rağmenBu durum sebebiyle anlaşma sağlanan Fabrice N'Sakala ve Welinton transferleri henüz resmîyete kavuşturulamadı. Yönetim transfer bütçesi oluşturabilmesi için öncelikle kadroda bulunan oyuncuların yıllık ücretlerini düşürmeye çalışıyor. Şu ana kadar bu konuda sadece Necip Uysal'dan olumlu dönüş alındı. Yine yıllık ücreti fazla olan oyuncuların satışı da transfer limitinin artması için büyük önem taşıyor. Domagoj Vida, Adem Ljajic, Jeremain Lens'in muhtemel satışı yönetime derin bir nefes aldıracak.Öte yandan geçen sezon görevine son verilen Abdullah Avcı'ya da ödeme yapılmaya devam ediyor. Toplamda 30 milyon lira tazminatı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, bir takımın başına geçene kadar Beşiktaş'tan aylık 1 miyon lira ödeme almaya devam edecek.