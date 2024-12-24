İşte Beşiktaş'ta adayların listeleri

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ta adayların listeleri
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24 Aralık 2024 16:44
Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Cemile Aslı Üstünkaya
Ahmet Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Sedat Seymen Akçadağ
Nazlı Ayaz
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz

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