İşte Ampute Milli Futbol Takımı kamp kadrosu

Ampute Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Ampute Milli Futbol Takımı kamp kadrosu
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30 Haziran 2022 14:05
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun'da yapacağı hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğini üstleneceği 2022 Ampute Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlılar, 1-7 Temmuz tarihlerinde Giresun'da kampa girecek.

Teknik direktörlüğünü Osman Çakmak'ın yaptığı milli takımın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Bülent Çetin, Mert Yıldız, Yaşar Gökçe, Sefa Mücahit Üstün, Selim Karadağ

Defans: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner, Atilla Altınçöp, Fuat Taştan, Harun Mut, Muhittin Kurt

Orta saha: Şeyhmus Erdinç, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Rüstem Kurhan, Muhammet Yeğen, Umutcan Köse

Forvet: Ömer Güleryüz, Kemal Güleş, Barış Telli, Savaş Kaya, Rahmi Özcan.

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