İşte A Milli Takımımız'ın 23 kişilik kadrosu

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takımımız'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları kadrosunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte A Milli Takımımız'ın 23 kişilik kadrosu
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16 Eylül 2022 14:42
A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi kadrosu açıklandı.

A Milli Takıma yeni olarak katılan tek isim Kayserispor'dan Onur Bulut oldu.

Bir önceki kadroda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar, Tiago Çukur form durumları nedeniyle alınmadı.

Bir önceki kadroda yer alan Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.

İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler ise yeniden milli takım kadrosuna döndü.

Milli Takımımızın, 22 Eylül'de Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu şöyle:

KALECİLER

Altay Bayındır, Fenerbahçe
Doğan Alemdar, Rennes
Uğurcan Çakır, Trabzonspor

DEFANS

Onur Bulut, Kayserispor
Zeki Çelik, Roma
Çağlar Söyüncü, Leicester
Kaan Ayhan, Sassuolo
Merih Demiral, Atalanta
Ozan Kabak, Hoffenheim
Eren Elmalı, Trabzonspor
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe
Rıdvan Yılmaz, Rangers

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder, Marsilya
Yunus Akgün, Galatasaray
Berkan Kutlu, Galatasaray
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe
Orkun Kökçü, Feyenoord
Salih Özcan, Dortmund
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray
Serdar Gürler, Başakşehir
Enes Ünal, Getafe
Halil Dervişoğlu, Burnley
Serdar Dursun, Fenerbahçe

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