İşte A Milli Takımımız'ın 23 kişilik kadrosu

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi kadrosu açıklandı.



A Milli Takıma yeni olarak katılan tek isim Kayserispor'dan Onur Bulut oldu.



Bir önceki kadroda yer alan isimlerden Cenk Özkaçar, Tiago Çukur form durumları nedeniyle alınmadı.



Bir önceki kadroda yer alan Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.



İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler ise yeniden milli takım kadrosuna döndü.



Milli Takımımızın, 22 Eylül'de Lüksemburg ve 25 Eylül'de Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu şöyle:



KALECİLER



Altay Bayındır, Fenerbahçe

Doğan Alemdar, Rennes

Uğurcan Çakır, Trabzonspor



DEFANS



Onur Bulut, Kayserispor

Zeki Çelik, Roma

Çağlar Söyüncü, Leicester

Kaan Ayhan, Sassuolo

Merih Demiral, Atalanta

Ozan Kabak, Hoffenheim

Eren Elmalı, Trabzonspor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe

Rıdvan Yılmaz, Rangers



ORTA SAHA / FORVET



Cengiz Ünder, Marsilya

Yunus Akgün, Galatasaray

Berkan Kutlu, Galatasaray

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe

Orkun Kökçü, Feyenoord

Salih Özcan, Dortmund

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray

Serdar Gürler, Başakşehir

Enes Ünal, Getafe

Halil Dervişoğlu, Burnley

Serdar Dursun, Fenerbahçe





