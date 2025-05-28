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İstanbulspor'lu Diarra, Mali Milli takımından davet aldı

Uğur Okulları İstanbulspor, Gaoussou Diarra'nın Mali Milli Futbol Takımı'na davet edildiğini duyurdu.

calendar 28 Mayıs 2025 00:31 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İstanbulspor'lu Diarra, Mali Milli takımından davet aldı
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Trendyol 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor, oyuncularından Gaoussou Diarra'nın Mali Milli Futbol Takımı'na davet edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi. Oyuncumuza başarılar diliyoruz." denildi.

Gaoussou Diarra, üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a geldikten sonra Tuzlaspor ile kariyerinde ilk defa profesyonel sözleşme imzaladı.


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