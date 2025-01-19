İstanbulspor'dan altın golle 3 puan

Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve playoff barajının içine dahil oldu.

Haber; Sporx.com
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İstanbulspor'dan altın golle 3 puan
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19 Ocak 2025 20:54
Son güncelleme 19 Ocak 2025 21:06
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0'lık skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Gaoussou Diarra kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 30'a çıkardı. Üst üste ikinci kez kaybeden Manisa FK, 26 puanda kaldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Amed Sportif'i ağırlayacak. Manisa FK ise Sakaryaspor'a konuk olacak.

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