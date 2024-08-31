İsrail'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için flaş iddia

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacağı maçın İstanbul'da oynanmayacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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İsrail'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için flaş iddia
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31 Ağustos 2024 16:17
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın eşleştiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Türkiye'ye gelmeyeceği iddia edildi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları sürerken, bitmek bilmeyen bu teröre, bu soykırıma Türkiye'den tepkiler devam ettiği için Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'a gelmeyeceği belirtildi.

Geçen sezon İsrail'in basketbol takımlarının Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile oynayacağı maçlar, Letonya ve Litvanya'ya alınırken, benzer bir durumun futbolda da olacağı duyuruldu.

İsrail basınından Walla, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynayamayacağını duyurdu. Maçın tarafsız bir ülkede oynanacağı vurgulandı.

Beşiktaş Kulübü'nün bu gelişme üzerine kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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