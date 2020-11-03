İspanya'nın en zengin başkanı Perez!

Forbes Dergisi, İspanya'nın en zenginleri listesini yayınladı.



Spor dünyasından Real Madrid Başkanı Florentino Perez, İspanya'nın en zengin 11. insanı oldu. Perez'in toplam servetinin 1.55 milyar euro olduğu belirtildi. Villarreal Başkanı Fernando Roig ise İspanya'nın en zengin 15. zengini olarak gösterildi.



Tenisçi Rafael Nadal, 160 milyon euro'luk servetiyle Balear Adaları'nın en zengini oldu. Ailesinin toplam serveti olan 275 milyon euro ile birlikte en zengin 100 kişi arasına girdi.



Renault DP World F1 ile tekrar Formula 1'e dönmeye hazırlanan Fernando Alonso ise 170 milyon euroluk servetiyle Asturias bölgesinin en zengini oldu.



Futbolcu Andreas Iniesta ise 70 milyon euroluk servetiyle Castilla-La Mancha bölgesinin en zengini olarak gösterildi.



