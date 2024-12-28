İspanya'yı karıştıran açıklama: "Perez'in hizmetindeyim"

İspanya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Rafael Louzan'ın Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkındaki sözleri ülkede büyük tepki çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya'yı karıştıran açıklama: 'Perez'in hizmetindeyim'
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28 Aralık 2024 15:35
İspanya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Rafael Louzan'ın Real Madrid Başkanı Florentino Perez hakkındaki sözleri ülkede büyük tepki çekti.

Louzan'ın Florentino Perez'in İspanyol futbolu için çok önemli bir kişilik olduğundan bahsettiği açıklamada, "Kendimi Florentino Perez'e hizmet etmeye adadım." ifadelerini kullanması, özellikle Barcelona ve Atletico Madrid taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Öte yandan daha önce birçok kez Real Madrid taraftarı olduğunu açıklayan LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın da Louzan'ın yardımcılığına getirilmesi, tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.

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