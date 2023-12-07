'de sakat oyuncuların bir bir takıma dönmesiyle,mücadelesinde takımın neredeyse tam kadro olarak sahada olması bekleniyor. Ancak, İsmail Kartal'ı bu noktada bir telaş sardı.Tecrübeli çalıştırıcı, takım kurarken stoper hattını nasıl oluşturacağı konusunda zor bir karar vermek zorunda kalacak.Sarı-Lacivertliler nihayet sakatlık kabusunu geride bırakmaya başladı. Fred'in Sivasspor maçında formasına kavuşması, İsmail Kartal'a rahat bir nefes aldırdı. Sambacı, sakatlıktan yeni dönmesine rağmen performansıyla takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu yeniden gösterdi.11'de yerini alacak sıradaki isim Alexander Djiku. Ganalı stoper de artık idmanların tamamında takımla çalışıyor. Böylece ideal kadrodan tek eksik olarak Rodrigo Becao kalacak. İsmail Kartal'ın en zor kararı ise Djiku'nun yanında kimi oynatacağı... Eksikler nedeniyle son haftalarda savunmanın göbeğinde Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde oynadı. Bu ikiliden biri, Beşiktaş karşısında kulübeye geçecek.Her iki oyuncunun da artı ve eksileri var. Samet'in orijinal bölgesi stoper. Milli futbolcu fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkıyor. Ancak formsuz olduğu maçlardaki hataları da fazlasıyla can sıkıyor. Samet özellikle Trabzonspor yenilgisinde sahanın en kötülerinden biriydi. Oosterwolde özellikle hızı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Onun eksi yönü ise hava toplarında yaşadığı sıkıntı ve ve yaptığı sakarlıklar. Şimdilik Samet bir adım önde olsa da İsmail Kartal, cumartesi günkü maça kadar iki öğrencisinin antrenman performanslarını yakından takip edip, son kararını verecek.