Islam Slimani'ye Fransa'da ırkçılık yapıldı

Brest forveti Islam Slimani'ye yapılan ırkçı saldırı nedeniyle mücadeleye ara verildi ve tezahürat sona erdikten sonra maç devam etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Islam Slimani'ye Fransa'da ırkçılık yapıldı
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24 Ekim 2022 01:33
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan Brest forveti Islam Slimani, Clermont deplasmanında ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Clermont maçı sırasında tribünler Islam Slimani'ye, 'Kirli Arap' tezahüratı yaptı. Hakem, bu tezahürat üzerine oyunu durdurdu.

Maç sonunda açıklama yapan Islam Slimani, "Yorum yapmak istemiyorum. Bu devirde hala ırkçılık olması gerçekten utanç verici." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi Islam Slimani'nin takımı Brest, 3-1'lik skorla kazandı.



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