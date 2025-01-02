İskoçya derbisinde kazanan Rangers!

İskoçya Premiership'in 21. hafta derbisinde Rangers, sahasında Celtic'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İskoçya derbisinde kazanan Rangers!
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02 Ocak 2025 20:03
Son güncelleme 02 Ocak 2025 20:04
İskoçya Premiership'in 21. hafta karşılaşmasında Rangers, Celtic'i ağırladı. Ibrox Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7'de Ianis Hagi, 66'da Robin Pröpper ile 81'de Danilo kaydetti.

Rangers'ta forma giyen Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kalıdı.

Philippe Clement'in ekibi Rangers, bu galibiyetin ardından puanını 39 yaptı. Celtic ise 50 puanda kalarak liderlik koltuğunda kalmaya devam etti.

İskoçya Premiership'in bir sonraki maçında Rangers, Hibernian deplasmanına gidecek. Celtic, St. Mirren'i konuk edecek.
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