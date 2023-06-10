İskenderunspor'da Levent Şahin ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'da teknik direktör Levent Şahin dönemi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İskenderunspor'da Levent Şahin ile yollar ayrıldı
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10 Haziran 2023 15:28
TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığımız deprem sonrası hiçbir maaş talebinde bulunmadan teknik direktörlük görevini üstlenen ve yaşadığımız zorlu süreci bizimle birlikte geçiren Levent Şahin hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

İskenderunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off 3. turunun rövanş maçında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

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