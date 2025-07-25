Isaia Cordinier, Anadolu Efes'te

Anadolu Efes'te kadro yapılanması sürüyor. Mavi-beyazlılar, bu kapsamda şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Fransız profesyonel basketbolcu Isaia Cordinier'i transfer ettiğini açıkladı.
Anadolu Efes'ten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık" denildi.
Fransız şutör gard, geçtiğimiz sezon Virtus Bologna forması giymişti.
Anadolu Efes'ten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık" denildi.
Fransız şutör gard, geçtiğimiz sezon Virtus Bologna forması giymişti.