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Isaia Cordinier, Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezonu Virtus Bologna'da tamamlayan Isaia Cordinier ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

calendar 25 Temmuz 2025 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Isaia Cordinier, Anadolu Efes'te
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Anadolu Efes'te kadro yapılanması sürüyor. Mavi-beyazlılar, bu kapsamda şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Fransız profesyonel basketbolcu Isaia Cordinier'i transfer ettiğini açıkladı.

Anadolu Efes'ten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık" denildi.

Fransız şutör gard, geçtiğimiz sezon Virtus Bologna forması giymişti.

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