İrfan Can'ın golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor ile oynadığı maçta İrfan Can Kahveci'nin golü iptal edildi.
Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.
Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.