Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşılaşacak olan Inter ve Manchester City, İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da
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08 Haziran 2023 21:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları, İstanbul'a geldi.

Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti.

Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle iki takımın kafileleri, VIP terminalinden çıkarıldı.

Kafileler, uçakların önüne kadar getirilen takım otobüsleriyle havalimanından ayrıldı.

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