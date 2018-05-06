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Inter, Tudor'u ateşe attı! 4 gol...

İtalya Serie A'da İnter, Igor Tudor'un yönettiği Udinese'ye konuk oldu. İnter karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Tudor, Udinese ile ikinci maçında da galibiyet ile tanışamadı.

Kaynak: Sporx.com
Inter, Tudor'u ateşe attı! 4 gol...
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06 Mayıs 2018 15:25
İtalya Serie A'da,  Igor Tudor yönetimindeki Udinese, kendi evinde İnter'i konuk etti ve 4-0'lık skorla mağlup oldu

Karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada Andrea Ranocchia, 43. dakikada Rafinha ve 45. dakikada Mauro Icardi'nin golleri ile 3-0 İnter üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda ise 71'de Borja Valero sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getirdi ve puanını 69'a yükseltti.

Öte yandan Udinese'de Seko Fofana 49. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla düşme hattının ateşini daha çok hisseden Udinese ise 34 puanda kaldı.

Udinese'nin başında ikinci maçına çıkan İgor Tudor ise 1 beraberlik (Benevento 3-3) ve 1 mağlubiyet ile henüz galibiyet göremedi.

İnter gelecek hafta evinde Sassuolo'yu konuk edecek, Udinese ise Hellas Verona deplasmanına gidecek.

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