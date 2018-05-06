yönetimindeki, kendi evindekonuk etti ve 4-0'lık skorla mağlup olduKarşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada, 43. dakikadave 45. dakikadagolleri ileüstünlüğü ile geçildi.İkinci yarıda ise 71'desahneye çıktı ve skorugetirdi ve puanınıyükseltti.Öte yandan49. dakikadaile oyun dışı kaldı.Bu sonuçla düşme hattının ateşini daha çok hissedenise 34 puanda kaldı.Udinese'nin başında ikinci maçına çıkan İgor Tudor ise 1 beraberlikve 1 mağlubiyet ile henüz galibiyet göremedi.gelecek hafta evindekonuk edecek,isedeplasmanına gidecek.