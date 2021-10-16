Inter'in namağlup serisini Lazio bitirdi!

Lazio, eski hocası Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter'in namağlup serisini Lazio bitirdi!
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16 Ekim 2021 20:56
İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 3-1'lik skorla kazandı.

Inter, 12. dakikada Ivan Perisic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Lazio, 64. dakikada Ciro Immobile'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı.

81. dakikada Felipe Anderson ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic Lazio'ya galibiyeti getiren golleri kaydettiler.

Lazio, eski teknik direktörü Simone Inzaghi'yi mağlup ederek ligde puanını 14'e yükseltti. Inter ise bu sezon ilk kez yenilerek 14 puanda kaldı.

Lazio, bir sonraki maçında Verona'ya konuk olacak. Inter ise sahasında Juventus'u ağırlayacak.


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