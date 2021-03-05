Inter deplasmanda kazandı, zirvede farkı açtı

Serie A'nın 25. hafta maçında Inter, deplasmanda Parma'ya konuk oldu.



Ennio Tardini Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 2-1 kazanarak Milan'ın puan kaybettiği haftayı 3 puanla değerlendirdi.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Inter, 54. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle sessizliği bozdu. 62. dakikada Şilili yıldız ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı. Bu daikadan sonra Parma son kozlarını oynayarak risk almaya başladı ve 71. dakikada Inter savunmasının hatasını iyi değerlendiren Hernani skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Inter üst üste 6. galibiyetini elde ederek 59 puana yükseldi ve Milan'ın puan kaybettiği haftada 2. sıra ile puan farkını 6'ya çıkardı. Parma ise 15 puanda kalarak düşme potasından kurtulacak hamleui bu hafta da gösteremedi.



