Inter, Barella ile 5 yıl uzattı

Inter, Nicolo Barella'nın sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter, Barella ile 5 yıl uzattı
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11 Haziran 2024 20:59
Serie A'da şampiyon olan Inter, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Nicolo Barella için harekete geçti. 

Kulüpten yapılan açıklamada Inter, İtalyan orta sahanın sözleşmesini 2029 yılına dek uzattı. 

İmza sonrası açıklama yapan Barella, "Bu yeni imzadan ve bu başarılı takımla devam etmekten gurur duyuyorum." dedi.

BİRÇOK TAKIMLA ANILIYORDU

Nicola Barella'nın ismi Newcastle United, Manchester United, Atletico Madrid ile olmak üzere birçok takımla da anılıyordu. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon takımıyla 48 maça çıkan Barella, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

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