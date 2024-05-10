Inter 5 golle Frosinone'yi ateşe attı!

Serie A şampiyonu Inter, deplasmanda Frosinone'yi 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter 5 golle Frosinone'yi ateşe attı!
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10 Mayıs 2024 23:42
Serie A şampiyonu Inter, deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Stadio Benito Stirpe'de oynanan maçı Inter 5-0 kazandı.

Konuk ekibin golleri 19. dakikada Davide Frattesi, 60. dakikada Marko Arnautovic, 77. dakikada Buchanan, 80. dakikada Lautaro Martinez ve 84. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Daha önce şampiyonluğu garantileyen Inter, puanı 92'ye çıkardı. Frosinone ise 32 puanda kalarak kümede kalma yolunda ağır yara aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Frosinone, Monza ile oynayacak. Inter ise Lazio'yu ağırlayacak.

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