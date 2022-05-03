İngiltere'de statta bayram namazı kılındı

Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, stadının kapılarını bayram namazı için Müslümanlara açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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İngiltere'de statta bayram namazı kılındı
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03 Mayıs 2022 10:06
İngiltere Championship'te mücadele eden Blackburn Rovers alkışlanacak bir kararın altına imza attı.

Bir dönem Tugay Kerimoğlu'nun formasını giydiği Blackburn Rovers Kulübü, Ramazan Bayramı için stadının kapılarını Müslümanlara açtı.

İngiltere'de 32 bin kişilik Ewood Park Stadı'nda yaklaşık bin kişi bayram namazını yeşil zeminde kıldı.

Blackburn Rovers Kulübü'nün açıklamasında "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Blackburn Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu" açıklaması yapıldı.



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