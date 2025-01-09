İngiltere'de bir ilk! VAR kararı canlı açıklandı!

İngiltere'de Tottenham - Liverpool maçıyla birlikte ilk kez bir VAR kararı, stadyumda taraftarlara canlı olarak açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İngiltere'de bir ilk! VAR kararı canlı açıklandı!
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09 Ocak 2025 19:13
Tottenham ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği Carabao Cup maçında bir ilk yaşandı.

MİKROFON İLE STADYUMA ANLATTI

İngiltere'de ilk kez bir VAR kararı, stadyumda taraftarlara canlı olarak açıklandı.Mücadelenin hakemi Stuart Attwell, VAR'ın kararını mikrofon ile stadyuma anlattı.

Attwell, Dominik Solanke'nin ofsaytta olduğunu ve bu nedenle golün geçersiz sayıldığına karar verildiğini seyircilere açıkladı.

İNGİLTERE'DE İLK KEZ DENENDİ

Bu karar İngiltere'de ilk kez yapılan bir uygulama oldu.

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