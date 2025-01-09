İngiltere'de bir ilk! VAR kararı canlı açıklandı!

📺 İngiltere'de ilk kez bir VAR kararı stadyumda canlı olarak taraftarlara açıklandı.pic.twitter.com/eHhB1LoIG0



— Sporx (@sporx) January 9, 2025

Tottenham ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği Carabao Cup maçında bir ilk yaşandı.İngiltere'de ilk kez bir VAR kararı, stadyumda taraftarlara canlı olarak açıklandı.Mücadelenin hakemi Stuart Attwell, VAR'ın kararını mikrofon ile stadyuma anlattı.Attwell, Dominik Solanke'nin ofsaytta olduğunu ve bu nedenle golün geçersiz sayıldığına karar verildiğini seyircilere açıkladı.Bu karar İngiltere'de ilk kez yapılan bir uygulama oldu.