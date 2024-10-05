''Immobile'nin büyüsü bozuldu''

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında 3-1'lik yenilgi aldı. Immobile'nin kaçırdığı penaltı ve Frankfurt'un dirençli oyunu Avrupa manşetlerinde yer aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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''Immobile'nin büyüsü bozuldu''
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05 Ekim 2024 09:38
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4-0'lık Ajax yenilgisinin ardından evinde Eintracht Frankfurt'u konuk eden Beşiktaş, 3-1'lik mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Siyah-Beyazlı temsilcimiz, 19 ve 22. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü. 27'de penaltı kazanan Kartal'da topun başına İtalyan golcü Ciro Immobile geçti fakat kaleci Santos gole izin vermedi.

Avrupa kupalarında 9. penaltısını kullanan İtalyan yıldız, ilk kez kaçırdı. Tüm kulvarlarda ise son 14 vuruşunda gol sevinci yaşayan Ciro, 15. penaltısından yararlanamadı.

Oyuncu, ülkesinin basınında da gündem oldu. İtalya'da Ciro için özetle şu ifadeler kullanıldı: "Ciro'nun büyüsü bozuldu. İki yıl sonra penaltı kaçırdı. Arka arkaya 14 penaltı vuruşunda skoru değiştiren Immobile, Santos'u geçemedi. Kritik dakikada takımını ayağa kaldırmayı başaramadı. Immobile için kötü bir akşam geride kaldı; kaçırılan penaltı, sarı kart ve ağır yenilgi. Lazio'nun eski golcüsü, galibiyeti alamadı. Ciro, penaltıdan ilk kez hata yaptı."

FRANKFURT TESTİ GEÇTİ

Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi. İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılan ekip için "Frankfurt, Beşiktaş deplasmanında dayanıklılık testini geçti. Zor mücadelede kazandı. Kaleci Santos, kritik kurtarışlarıyla takımın en iyi ismi oldu" denildi.



 
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