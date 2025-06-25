Beşiktaş'ta, Ciro Immobile çıkmazı yaşanıyor. 6 milyon Euro'luk maaşında indirimi kabul etmeyen 35 yaşındaki İtalyan santrfor, Bologna'dan yıllık 2 milyon Euro değerinde bir teklif aldı.
Immobile ayrılık için kalan 4 milyon Euro'yu Beşiktaş yönetiminden talep etti. Bu parayı ödemek istemeyen yönetim orta yolu bulmaya çalışıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Ciro Immobile, takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
(Nefes Gazetesi)
Immobile ayrılık için kalan 4 milyon Euro'yu Beşiktaş yönetiminden talep etti. Bu parayı ödemek istemeyen yönetim orta yolu bulmaya çalışıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Ciro Immobile, takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
(Nefes Gazetesi)
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