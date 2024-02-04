İlker Yağcıoğlu: 'Kesinlikle EURO 2024'te olur'

Spor yorumcularından İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın evinde kazandığı Trabzonspor maçı sonrasında TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a can verdiğini söyleyen İlker Yağcıoğlu, "Semih Kılıçsoy, kesinlikle EURO 2024 kadrosunda olacak. Bir tık daha hızlı olsa inanılmaz yerlere gidecek. 18 yaşında, bütün Beşiktaş'ın yükünü omuzlamış durumda. Beşiktaş'a hayat öpücüğü verdi bugün." ifadelerini kullandı.
"KISA SÜRECEK GİBİ"
Abdullah Avcı'nın erken döndüğü görüşünü savunan İlker Yağcıoğlu, "Trabzonspor'da oyuncuların, yönetimin teknik adama güvenine bakıyorum, kopmuş... Abdullah Avcı erken döndü Trabzon'a demiştim, galiba haklı çıkacağım. Abdullah Avcı'nın ikinci Trabzonspor dönemi kısa sürecek gibi duruyor. Gittikçe aşağı gidiyorlar." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Şampiyon olduklarında Uğurcan nasıl adanmıştı? O da pes etmiş, bırakmış bir şeyleri. Belki o da Abdülkadir gibi ayrılmak istiyordur. Kafa olarak burada olmadığı görülüyor. Belki en çok eleştirilen isimdir, o da etkiliyor olabilir."
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a can verdiğini söyleyen İlker Yağcıoğlu, "Semih Kılıçsoy, kesinlikle EURO 2024 kadrosunda olacak. Bir tık daha hızlı olsa inanılmaz yerlere gidecek. 18 yaşında, bütün Beşiktaş'ın yükünü omuzlamış durumda. Beşiktaş'a hayat öpücüğü verdi bugün." ifadelerini kullandı.
"KISA SÜRECEK GİBİ"
Abdullah Avcı'nın erken döndüğü görüşünü savunan İlker Yağcıoğlu, "Trabzonspor'da oyuncuların, yönetimin teknik adama güvenine bakıyorum, kopmuş... Abdullah Avcı erken döndü Trabzon'a demiştim, galiba haklı çıkacağım. Abdullah Avcı'nın ikinci Trabzonspor dönemi kısa sürecek gibi duruyor. Gittikçe aşağı gidiyorlar." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Şampiyon olduklarında Uğurcan nasıl adanmıştı? O da pes etmiş, bırakmış bir şeyleri. Belki o da Abdülkadir gibi ayrılmak istiyordur. Kafa olarak burada olmadığı görülüyor. Belki en çok eleştirilen isimdir, o da etkiliyor olabilir."