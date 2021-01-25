İlker Yağcıoğlu: 'İzlediğim en iyi Fenerbahçe'

Rıdvan Dilmen, İlker Yağcıoğlu ve Mustafa Doğan, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Tek taraflı bir maç oluyor. Hem öne doğru, hem tek kale, hem de hızlı oyun... Sanki kontratak yaparcasına. Golü de böyle buldu. 3 tane net pozisyon buldu hızlı oynayarak. Öne doğru oyunun da bir lideri olması lazım. Bu da Pelkas. 2 tane de pozisyona girdi. Golde de pas zamanlaması çok iyi. Ofsayta düşürmüyor. Erken vermiyor. Arkasına atmıyor. Öne doğru stop ve vuruyor forvet.



Kayserispor'un en iyi ismi kalecisi Doğan. 3-4 tane top çıkardı.



Fenerbahçe hızlı ve iyi oyun oynuyor. Fenerbahçe, üçüncü bölgeye gelince daha sakin olması lazım. Ortaları erken yapıyorlar. Ön direk ve arka direk problemi var. 3 tane santfora yakın oyuncuyla oynuyor. Bu oyuncuların direk paylaşımı yapması lazım. Pelkas da direkt ceza sahası dışına doğru çıkarıyor. Hücuma dönük, agresif, hızlı bir Fenerbahçe var. Altay hemen hemen hiç yere yatmadı. Gözüken tek tehlike Henrique'nin deparları. Skor az. Hızlı oyunu sever, hızlı oynayan takımlara bayılırım ama daha kontrollü ve birinci tercihleri kullanmak lazım sonunda.



Szalai, 98 doğumlu. Boyu iyi. Kilosu iyi. 70 metre bir top attı. Önemli bir pastı. Muhakkak arkadaşlarına yardımcı oluyor. Hemen pas opsiyonu oluyor. Rapid Wien altyapısından, iyi eğitim almış. Yaşına göre iyi. Çok tehdit almadı ama pozisyon algısı, uzun ve kısa pasları hoşuma gitti.



Ozan Tufan bu. Ya iyi iş yapar, ya saçmalar. Temposu çok iyi. Ozan ve Gustavo ikilisi sağlı sollu değil, önlü arkalı gibi. Gustavo çok merkezde kalıyor. Caner'in ilk yarıda etkisiz olma nedenlerinden biri de bu.



Çok farklı şeyler bekliyordum Samatta'dan. Premier Lig'de etkili değildi ama Beşiktaş - Genk maçlarında ve sonraki iki Genk maçlarında çok beğenmiştim. Biraz geriye gitmiş. Bana göre kendi tarzının dışında goller attı. Samatta çıkıp vuracak oyuncu değil, aradan çıkıp vuracak. Fenerbahçe'de gole en yakın oyuncu Thiam. Diğerlerine göre daha az oynamasına rağmen. İkinci yarı çıkar Samatta iki gol atar. Yanıltıcı olabilir bazen bir şeyler.



Fenerbahçe, ikinci yarıda biraz daha Caner'i öne atması lazım. Kademesini göremediği için çok çıkmıyor. Fenerbahçe merkez ve sağdan geliyor, soldan da giderse farka gider.



İLKER YAĞCIOĞLU



Bu sezon ilk 45 dakikada seyrettiğim en iyi Fenerbahçe. Oyun anlamında, rakibe hükmetme anlamında sıkıntıları oldu Fenerbahçe'nin bu haftaya kadar. Bugün kalesinde neredeyse hiç pozisyon vermedi. Henrique, Lennon gibi çabuk oyuncular olmasına rağmen Fenerbahçe kalesinde sıfır pozisyon görerek yarıyı tamamladı. Bu maç yoğunluğunda tebrik etmek lazım.



MUSTAFA DOĞAN



Fenerbahçe bugün topun da oyunun da sahibi. Son haftalara baktığımızda Fenerbahçe'nin zaman zaman topu rakibe de verdiğini gözlemlemiştik, sezonun en iyi oyunlarından birini oynuyor bugün. Arkada çok boş alan bırakmıyor. Hem oyuncular oyundan keyif alıyor, hem de pozisyon buluyor. 1-0 oldu, 3-0 da olsa itiraz edemezdik. Pelkas çok iyi bir maç çıkarıyor ama genel olarak herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Szalai'nin ayağı iyi, hata yapmadı. Fenerbahçe istediği oyunu sahaya yansıttı. Fenerbahöe istediği gibi pozisyon yaratıyor, dönen topları alıyor. Kayseri hiç çıkamıyor.



