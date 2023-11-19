İlkay Gündoğan: "İlk yarı kaybettik, çözüm bulamadık"

Almanya Milli Takım futbolcusu İlkay Gündoğan, Türkiye mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İlkay Gündoğan: 'İlk yarı kaybettik, çözüm bulamadık'
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19 Kasım 2023 02:07
Son güncelleme 19 Kasım 2023 02:15
Almanya Milli Takım futbolcusu İlkay Gündoğan, Türkiye mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi başladık. Öne geçtikten sonra bile 15-20 dakikada sonucu belirleyecek kadar şans yakaladık. Sonrasında yeterince kararlı değildik ve topu iyi taşıyamadık." dedi.

Türkiye'nin oynadığı oyuna çözüm bulamadıklarını söyleyen İlkay, "Türkiye adam adama oynadı ve biz de çözüm bulamadık. Yeterince agresif değildik ve golleri bizim hatalarımızdan geldi. Çok pasiftik. Maçı ilk yarıda kaybetmişiz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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