İlk yarı yorumları: Fenerbahçe 1-1 Altay

Fenerbahçe'nin Altay ile karşılaştığı ve ilk yarısını 1-1 kapattığı Süper Lig 22. hafta mücadelesiyle ilgili yorumcular görüşlerini paylaştı. İşte yorumlar



ÖNDER ÖZEN



Fenerbahçe, rakibine biraz fazla mı saygı duyuyor diye düşünüyorum. Normalde beklenti, ligde varlık gösteremeyen Altay'a karşı Fenerbahçe'nin hükmederek oynadığı bir 45 dakikadır. Birkaç tane net pozisyon bulması beklenir. Fenerbahçe topa sahip olan taraftı, kompakt bir takım savunması vardı. Altay'ın golünden sonra bir 5-6 dakika Fenerbahçe kıpırtısızdı. Son anlarda ise tempoyu artırdı ve gol geldi. Fenerbahçe maçı kazanacaktır ancak kazanacağı maçı böyle mi oynamalı?



METİN TEKİN



Çok daha etkili oynayan bir Fenerbahçe bekliyor insan. Maç sonu röportajının kompakt oynadık şeklinde geçmesi normal olmamalı.



GÜNTEKİN ONAY



Gole kadar Fenerbahçe pek bir sahada yoktu. Golden sonraki süreçte moralle birlikte 8-10 dakika baskılı ve iyi oynadılar.



İLKER YAĞCIOĞLU



Fenerbahçe adına başarılı bir 45 dakika değildi. Altay'ın kaleye gelmesine engel olamıyorlar. Savunma arasına, arkaya atılan her top geçti. Fenerbahçe her topta geriye koşuyor. Ofansif taraf da başarılı değil. İsmail Hoca, ikinci yarı başında bir takım hamleler yapacaktır.



REHA KAPSAL



Fenerbahçe orta sahada Crespo hem de Sosa ile topu doğru şekilde öne taşıyamadılar ve önde çoğalamadılar. Sol kenerda Szalai mevkisinde oynamadığı için ileriye baskı yapamadı. Sağ kanatta Ferdi ve özellikle Osayi çok dağınık. Topa sahip oluyor Fenerbahçe ama ceza sahasına fazla oyuncuyla giremiyor ve pozisyon üretemiyor.





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