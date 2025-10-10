09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

İlbank, Kupa Voley'de Beşiktaş'ı geçti

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi grupta önemli bir galibiyet alırken, mücadele 124 dakika sürdü.

calendar 10 Ekim 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
İlbank, Kupa Voley'de Beşiktaş'ı geçti
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
 
Grupta yaptığı iki maçı da kazanan Kuzeyboru, organizasyonda adını çeyrek finale yazdırmıştı.
 
Salon: Cengiz Göllü
 
Hakemler: Melike Erol Özkan, Ahmet Oğuzhan Ünal
 
Beşiktaş: Leyva, Ceren Nur Domaç, Kullerkann, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Selin Adalı, Buse Sonsırma Kayacan, Szczurowska, Meliushkyna, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)
 
İlbank: Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Hilal Kocakara, Bricio (Sinem Arıncı, Kocic, Ezgi Akyıldız, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Ece Morova, Beren Yeşilırmak)
 
Setler: 22-25, 25-20, 18-25, 21-25
 
Süre: 124 dakika (28, 38, 27, 31)
