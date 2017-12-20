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Igor Tudor: "Türkiye'den huzurla ayrılıyorum"

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Igor Tudor, ülkeden ayrılırken ilk açıklamasını yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Igor Tudor: 'Türkiye'den huzurla ayrılıyorum'
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20 Aralık 2017 18:14
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Igor Tudor, Türkiye'den ayrılırken havaalanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Hırvat teknik adam, "Cadı avı bitti. Cadı yandı. Yeni hedeflere odaklanacağım. İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. 16 haftanın 14'nü zirvede geçirdik. Diğer 2 hafta ise ikinci sıradaydık. Şu anda da liderin 1 puan gerisinde 2'nci sıradayız. Türkiye çok güzel ve güçlü bir ülke. Futbolu çok seven bir ülke. Umarım bu ülkenin futbolu çok daha güzel, huzurlu ve barışçıl günler görür. Türkiye'den huzurla ayrılıyorum. Buradaki insanlara daha çok gülümseme diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ayrılan Igor Tudor, ülkesi Hırvatistan'a gitti.

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Igor Tudor, Türkiye'den ayrıldı
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