30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Igor Kokoskov: "Ev sahibi olduğumuz maçı deplasmanda oynayacağız ama yapacak bir şey yok"

Anadolu Efes koçu Igor Kokoskov, Maccabi Tel Aviv maçının öncesinde konuştu.

Anadolu Efes koçu Igor Kokoskov, Maccabi Tel Aviv maçının öncesinde konuştu.

Turkish Airlines EuroLeague'in 2025-26 sezonundaki açılış maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Karadağ'ın Podgorica kentinde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Temsilcimiz Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, bu karşılaşmanın öncesinde kulüp websitesine açıklamalarda bulundu.


Koç Kokoskov'un maç önü açıklamaları şu şekilde:

"EuroLeague'e ev sahibi olduğumuz bir maçı deplasmanda oynayarak başlıyoruz. Bu bir dezavantaj ama yapacak bir şey yok. Takım olarak birlikte sadece dört idman yapabildiğimiz için kusursuz bir oyun oynamadığımızın farkındayız. Bu, bizim için büyük bir dezavantaj. Ancak kimse bizim maça ne şartlarda veya nasıl hazırlandığımızı sormaz ya da merak etmez. Bu yüzden çok iyi hazırlanmalı, çok iyi konsantre olmalı ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Maçı kazanacak oyunu sergilemeliyiz."

Takım kaptanı Shane Larkin ise maça dair şunları söyledi:

"Maccabi Tel Aviv, oyun tarzı itibarıyla her zaman zorlu bir rakip. Onların hızlı hücuma çıkmalarını sınırlamak için maça çok iyi konsantre olmalı ve topa daha fazla sahip olmalıyız. Bunu yaparsak ve savunmada da istediğimiz mücadeleyi ortaya koyarsak sezona olumlu bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
