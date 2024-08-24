Iğdır FK evinde berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 3.hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK evinde berabere kaldı
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24 Ağustos 2024 18:59
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 19:00
Trendyol 1. Lig 3.hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynana maçta taraflar golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, puanının 7'ye Gençlerbirliği ise puanını 2'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maçında Iğdır FK, pendikspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.

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