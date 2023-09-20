iddaa.com'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a özel oyun

iddaa.com'dan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.
Grup maçlarında Club Brugge - Beşiktaş, Fenerbahçe - Nordsjaelland ve Galatasaray - Kopenhag maçları için özel bir oyun var!
Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 7.13 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 8.96 oluyor.
Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
ÜÇÜ DE KAZANIR MI?
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Grup maçlarında Club Brugge - Beşiktaş, Fenerbahçe - Nordsjaelland ve Galatasaray - Kopenhag maçları için özel bir oyun var!
Üç maçta favori takımlar kazanırlar mı?
Bu oyunla, kombine kuponda toplam 7.13 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 8.96 oluyor.
Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.
ÜÇÜ DE KAZANIR MI?
İDDAA.COM'DAN HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA