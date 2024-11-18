Icardi'den paylaşım: "Biz hala parlıyoruz"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, instagram hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Icardi'den paylaşım: 'Biz hala parlıyoruz'
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18 Kasım 2024 01:18
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinin başkenti Buenos Aires'ten bir paylaşım yaptı.

Havuz kenarından fotoğrafını paylaşan Icardi, "Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor. Ama biz hala parlıyoruz." mesajını paylaştı.

İşte Icardi'nin paylaşımı:

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