Icardi'den paylaşım: 'Biz hala parlıyoruz'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinin başkenti Buenos Aires'ten bir paylaşım yaptı.
Havuz kenarından fotoğrafını paylaşan Icardi, "Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor. Ama biz hala parlıyoruz." mesajını paylaştı.
İşte Icardi'nin paylaşımı:
Havuz kenarından fotoğrafını paylaşan Icardi, "Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor. Ama biz hala parlıyoruz." mesajını paylaştı.
İşte Icardi'nin paylaşımı:
Mauro Icardi: "Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor ☔️🌧️ Ama biz hala parlıyoruz ☀️😜" pic.twitter.com/F6NTNKRuKI
— Sporx (@sporx) November 17, 2024