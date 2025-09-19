19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-0
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
3-1
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-2
19 Eylül
Lyon-Angers
1-0
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Ibrahim Sabra: "Galibiyeti hak ettik"

Göztepeli Ibrahim Sabra, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ibrahim Sabra: 'Galibiyeti hak ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Göztepeli Ibrahim Sabra, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ürdünlü futbolcu attığı golün de coşkusuyla açıklamalarında duygularını saklayamadı.

Sabra'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bismillâhirrahmânirrahim diyerek başlamak istiyorum. Allah'a şükürler olsun ki bu galibiyeti aldık. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız ve çalışacağız. Takım olarak iyi oynadık. Sürekli takım olarak hareket ettik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ederim. Bizi 90 dakika desteklediler.

Güzel bir gol oldu. Türkiye'de, Süper Lig'de attığım ilk goldü. Herkese destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hocama, takım arkadaşlarıma, sportif direktörümüze teşekkür ederim bana gösterdikleri destek ve güvenden dolayı."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.