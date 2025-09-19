Ibrahim Sabra: 'Galibiyeti hak ettik'

Göztepeli Ibrahim Sabra, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ürdünlü futbolcu attığı golün de coşkusuyla açıklamalarında duygularını saklayamadı.
Sabra'nın açıklamaları şu şekilde:
"Bismillâhirrahmânirrahim diyerek başlamak istiyorum. Allah'a şükürler olsun ki bu galibiyeti aldık. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız ve çalışacağız. Takım olarak iyi oynadık. Sürekli takım olarak hareket ettik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ederim. Bizi 90 dakika desteklediler.
Güzel bir gol oldu. Türkiye'de, Süper Lig'de attığım ilk goldü. Herkese destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hocama, takım arkadaşlarıma, sportif direktörümüze teşekkür ederim bana gösterdikleri destek ve güvenden dolayı."
