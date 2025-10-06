İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için kural hatası ve hakem yorumu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, gündemdeki Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Tartışmalı pozisyonlara değinen Hacıosmanoğlu, maçta kural hatası yapılmadığını vurguladı.
"O BİR HAKEM HATASI"
Hacıosmanoğlu, derbi sonrası yapılan değerlendirmelerde "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı ayrıca, ilgili pozisyonşarın MHK tarafından incelendiğini ve gerekli adımların atılacağını belirtti.
