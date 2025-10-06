İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için kural hatası ve hakem yorumu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Ekim 2025 20:40
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a özel  açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, gündemdeki Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tartışmalı pozisyonlara değinen Hacıosmanoğlu, maçta kural hatası yapılmadığını vurguladı.

"O BİR HAKEM HATASI"

Hacıosmanoğlu, derbi sonrası yapılan değerlendirmelerde "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı ayrıca, ilgili pozisyonşarın MHK tarafından incelendiğini ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
