İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Adana Demirspor açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ile ilgili, "Murat Sancak, Galatasaray maçında aradı ve 'Takımı sahadan çekeceğim' dedi. Aradım ama telefonu kapatmıştı. Kendine göre doğru bir tepki olarak gördü. Hemen talimatı değiştirdik. Mevcut senedeki cezaların yanı sıra, bir sonraki sene de -9 puanla başlayacaksın." dedi.



Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından VAR kayıtlarının yayınlanması ve Galatasaray'ın daha sonra 46 pozisyonun VAR kayıtları için başvurusu için konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray'ın 46 başvurusu neye göre, o da belirsiz. Yönetim Kurulu olarak karar aldık, bundan sonra konuşulan pozisyon yayınlanacak. VAR odasının canlı yayınlanmasını da istedim ama talimata uymuyormuş. VAR'ı da izlesin insanlar, ne konuşuyorlar, duysunlar." sözlerini sarf etti.



